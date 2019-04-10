В Монголии родился первый жеребенок лошади Пржевальского в этом году

CA-NEWS (MNG) - 8 апреля в Монголии в заповеднике «Джунгарская Гоби» (Зуунгарын Говь) родился первый жеребенок лошади Пржевальского (или как называют его в Монголии - Тахи) по кличке «Звёзд» (Одод). Жеребенок появился на свет в табуне лошадей Пржевальского, в строго охраняемом районе Великих Гоби, передает khadlan.mn.

По словам О.Ганбаатара, директора Управления охраны заповедника, несмотря на то, что было холодное время, когда кобыла ожеребялась, потомство оказалось сильное и здоровое.

В прошлом году первый жеребенок стада тахи в заповеднике «Зуунгарын Говь» родился 19 апреля.

Джунгария (Зуунгар) — пустыня в Центральной Азии, на северо-западе Китая, составной регион пустыни Гоби («Джунгарская Гоби»). Ограничена горами Монгольский Алтай на севере и востоке и Тянь-Шанем на юге. Крайний восток пустыни переходит в Монгольскую Гоби.

Тахи или Лошади Пржевальского — социальные животные. Они живут небольшими семейными группами (косяками) из нескольких кобыл и жеребят (не более 10-15); во главе с косячным жеребцом. Ведёт группу самая опытная взрослая кобыла. Косячный жеребец следит, чтобы никто не отстал, а хищники не могли напасть на идущую прямо перед ним молодёжь. Его власть в удержании группы вместе абсолютна.

Кобылы достигают половозрелого возраста в 3 года, жеребцы в 2. Когда молодые жеребчики входят в половозрелый возраст, косячный жеребец изгоняет их из семьи. Молодые жеребцы вместе с изгнанными из косяков старыми жеребцами формируют отдельные «холостяцкие группы». Пасутся лошади большую часть дня, но предпочитают вечерние сумерки или утро. Днём они отдыхают, стараясь выбрать место на возвышении для лучшего обзора окрестностей, поскольку представители этого вида отличаются хорошим зрением, нюхом и слухом.