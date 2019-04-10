Amnesty International объявила о снижении числа казней на треть

CA-NEWS (CA) - Количество смертных казней в мире достигло минимума за последние десять лет, в 2018 году показатель уменьшился на 31%. Согласно отчету организации Amnesty International, за минувший год было казнено по меньшей мере 690 человек, в то время как в 2017-м таких случаев было 993.

​«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.

Смертные приговоры стали реже приводиться в исполнение в Иране, Ираке, Пакистане и Сомали, отмечается в докладе. Рост числа казней зафиксирован в Белоруссии, Японии, Сингапуре, Южном Судане и США.

Данные по числу казненных в Китае не учитывались, так как это является государственной тайной. По оценкам организации, там ежегодно казнят несколько тысяч человек.