Зять покойного брата президента Таджикистана назначен замначальником ГАИ МВД по Хатлонской области

CA-NEWS (TJ) - Зять Нуриддина Рахмонова, покойного брата президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Файзиддин Солехзода, назначен начальником управления ГАИ МВД по Хатлонской области.Об этом сообщает сайт Ахбор.

Полковник Солехзода с 2016 года руководил управлением ГАИ МВД по Согдийской области. Вместо него на пост главы ГАИ Согдийской области назначили еще одного выходца из юга Таджикистана Юсуфа Гадоева, который ранее руководил ОГАИ по городу Худжанд. Нуриддин Рахмонов, старший брат президента Эмомали Рахмона, умер в октябре 2017 года, в возрасте 67 лет.

Источники сайта в правоохранительных органах Таджикистана сообщили о кадровых изменениях в руководстве управлений ГАИ Согдийской и Хатлонской областей.

Файзиддин Солехзода возглавлявший областную госавтгинспекцию УМВД Согдийской области, на севере Таджикистана, покинул свой пост в связи с ротацией кадров в системе управления ГАИ МВД РТ. Файзиддин Солехзода является зятем родного брата Эмомали Рахмона - ныне покойного Нуриддина Рахмонова.

На должность начальника ГАИ Согдийской области Файзиддин Солехзода был назначен в 2016 году приказом министра МВД РТ. Тогда он сменил на этой должности Рустама Мирзомуродова.

Сын Нуриддина Рахмонова - Умедджон Нуриддин Рахмон - с 2015 года занимает должность прокурора столичного района Исмоили Сомони, младший сын работает в Таможенной службе.

Зяти Нуриддина Рахмона занимают высокие посты в различных госструктурах. Один из них – Сафар Джобирзода работает в Агентстве по борьбе с коррупцией, а старший зять – Бахром Холназаров долгие годы был послом в Казахстане, а в последние годы – начальником департамента консульских услуг МИД Таджикистана, но был уволен в декабре 2018 года.

Назначение родственников президента Таджикистана на ключевые должности уже давно стала предметов разговоров, особенно у критиков правительства, отмечается в статье.

Озода Рахмон – вторая дочь Эмомали Рахмона сейчас руководит администрацией президента. Его старший сын Рустами Эмомали почти два года, как руководит мэрией столицы. Ближайший родственник президента Давлатали Саид – первый вице-премьер. Он 5 лет назад пришел на место Матлубхона Давлатова – дяди Эмомали Рахмона.