Если голод ограничен определенными областями мира, то ожирением страдают повсеместно, - гендиректор ФАО

CA-NEWS (CA) - Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в своем обращении к Совету ФАО подчеркнул, что в ближайшие два года ФАО сосредоточит внимание на развитии продовольственных систем, способствующих обеспечению здорового рациона питания, и инновациях в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба ФАО.

«Мы больше не можем концентрировать наши усилия исключительно вокруг решения проблемы голода, - сказал Жозе Грациану да Силва. - Цель № 2 в области устойчивого развития предполагает искоренение всех форм неполноценного питания. И во всем мире наблюдается устойчивый ростизбыточного веса и ожирения».

«Тогда как голод ограничен определенными областями, ожирением страдают повсеместно. Фактически, мы наблюдаем сейчас глобализацию ожирения», - добавил Грациану да Силва.

Грациану да Силва также обратил внимание на главные предстоящие события этого года: Конференцию по безопасности продовольствия в конце этого месяца в Женеве, организованную ФАО, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организацией (ВТО); начало Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН в штаб-квартире ФАО в конце мая; два семинара по здоровому питанию и инновациям в сельском хозяйстве, а также совещание сторон Соглашения о мерах государств порта ФАО (СМГП) в июне.

СМГП является первым в мире обязательным международным документом, который касается непосредственно незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла.

Грациану да Силва также подчеркнул успехи организации за последние годы в сокращении расходов и повышении эффективности деятельности ФАО, нацеленной на результат, а также привлечении большого количества добровольных взносов.

Генеральный директор подчеркнул приверженность ФАО партнерским отношениям, о чем свидетельствует значительное увеличение числа партнерских соглашений за последние годы - с 20 новых партнерств в 2012 году с общим взносом в размере 28 млн. долл. США до более чем 100 новых партнерств на сегодняшний день, что принесло организации более 200 млн. долл. США.

Участие ФАО в совместных программах и межведомственных платформах с другими учреждениями ООН также почти удвоилось с 2012 года, что представляет собой денежное увеличение взносов системы ООН на 100% и составляет 800 млн. долл.США.

Текущая сессия Совета заканчивается в пятницу 12 апреля и помимо основной повестки дня также включает в себя ряд параллельных мероприятий посвященных таким темам, как дальнейшие действия в области биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая презентацию результатов первого доклада о состоянии биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и устойчивость к противомикробным препаратам (AMR) в контексте подхода «Единое здоровье».

Кандидатами на должность Генерального директора ФАО являются Рамеш Чанд (Индия), Давид Кирвалидзе (Грузия), Цюй Дунъюй (Китай), Катрин Жеслен-Ланеель (Франция), они представлены в порядке выступления на Совете 11 апреля.