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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший лидер ПИВТ Наимджон Самеев приговорён к 15 годам лишения свободы

CA-NEWS (TJ) -  Исфаринский городской суд 9 апреля приговорил Наимджона Самеева, бывшего лидера ячеек запрещенной ныне в Таджикистане Исламской партии возрождения (ПИВТ) к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном хранении оружия, членстве в преступном сообществе и в запрещенной экстремистской организации.Об этом сообщил Ахбор.

Процесс по делу Самеева прошел за закрытыми дверями во втором СИЗО в городе Худжанд, его родные не были допушены. Наимджон Самеев был задержан 30 ноября в городе Грозном, столицы Чечни и уже 3 декабря был вывезен из Москвы в Таджикистан рейсом авиакомпании "Сомон Эйр”. Самеев, который возглавлял Согдийскую областную и Исфаринскую городскую ячейку ПИВТ, с 2014 года проживал в России. Накануне суда его родные выпустили видеообращение, где простят президента Таджикистана Эмомали Рахмона амнистировать Самеева.

Сын Самеева заявил, что они не согласны с решением суда и будут настаивать на освобождении их отца. Но он признал, что при существующей системы юстиции в Таджикистана, надежды на изменение этого сурового приговора ничтожны.


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