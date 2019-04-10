Три месяца рабства на свиноферме: таджикистанец – об опыте работы в России

CA-NEWS (TJ) - Таджикистанец Бегиджон Исмоилов выехал в трудовую миграцию в Россию и там, по его словам, попал в рабство: у него отобрали паспорт и три месяца заставляли бесплатно работать на свиноферме по 13 часов в сутки. Исмоилов смог сбежать, и теперь пытается получить деньги, которые ему обещали заплатить, - рассказывается в видеорепортаже телеканала "Настоящее время".