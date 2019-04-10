Таджикистан попросил помощи Всемирного банка в достройке Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан попросил помощи Всемирного банка в привлечении иностранных инвестиций для достройки Рогунской ГЭС. Просьба была озвучена первым зампредом Национального банка Таджикистана Джамолиддином Нуралиевым на встрече с Гоар Гюлуман, старшим экономистом Всемирного банка, и Яном Питером Олтерсом, главой представительства этого международного финансового института в Таджикистане.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, Гоар Гюлуман находилась с рабочей поездкой в РТ с 1 по 10 апреля.

Нуралиев на встрече отметил, что Рогунская ГЭС имеет важное региональное значение, связанное «с возможностью улучшения доступа стран региона к дешевой электроэнергии». Он обратился к представителям ВБ внести свой вклад в привлечении иностранных инвестиций для дальнейшей реализации проекта по строительству Рогунского гидроузла.

Таджикистан до настоящего времени в основном возводил Рогунскую ГЭС за счет собственных средств. По информации местного Минфина, в 2019 году из бюджета на эти цели будет выделено 2 млрд 100 млн сомони (222 млн долларов США). В прошлом году на строительство гидроэлектростанции было израсходовано 4,7 млрд сомони, из которых 3,4 млрд составили бюджетные средства и остальные средства были израсходованы из евробондов, которые были выделены в 2018 году Таджикистану.

​В сентябре 2017 года Таджикистан успешно продал первую партию государственных ценных бумаг на мировом рынке в США на сумму 500 млн долларов США, при этом процент доходности по облигациям составил 7,125% годовых. Сумма средств, вырученных за счет акций Рогунской ГЭС внутри страны, составила 980 млн сомони, большая часть которой потрачена на приобретение оборудования для ГЭС. Все средства, полученные от продажи акций и евробондов, вместе с выделенными из бюджета республики деньгами в общей сумме 24 млрд сомони пошли на возведение плотины Рогунской ГЭС и приобретение оборудования.

Рогунская ГЭС будет иметь 6 агрегатов и после введения ее в эксплуатацию должна будет вырабатывать 17 млрд кВт в год, что, по мнению властей, позволит обеспечить дешевой электроэнергией не только Таджикистан, но и будет достаточно для экспорта электроэнергии в соседние Афганистан и Пакистан.

В ответе Яна Питера Олтерса, постоянного представителя Всемирного банка в Таджикистане, который он направил на наш запрос 9 апреля, отмечается, что «Всемирный банк выступает за поддержку проекта строительства Рогунской ГЭС, так как эта ГЭС сможет помочь в решении социально-экономических проблем Таджикистана. Чтобы исключить при решении этого вопроса фискальные риски, которые несет данный проект, необходимо организовать стратегическое обсуждение путей модернизации экономической модели страны, стимулирования деятельности частного сектора и всестороннего использования новых технологий и методов в энергетическом и других секторах. Для этого Таджикистану необходимо интегрировать этот проект в общую программу экономических реформ и координации макрофискальной программы».