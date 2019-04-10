Amnesty International призвала президента Узбекистана обеспечить права экс-генпрокурора Кадырова, которого судят за коррупцию

CA-NEWS (UZ) - Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность в связи с возможным применением пыток по отношению к бывшему генеральному прокурору Узбекистана Рашиду Кадырову, арестованного по обвинению в коррупции.

Amnesty International обнародовала письмо, отправленное 8 апреля этого года президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. В своем обращении международная правозащитная организация призвала главу государства «защитить Рашида Кадырова и остальных 12 экс-чиновников, привлеченных к уголовной ответственность по делу экс-генпрокурора, от пыток и бесчеловечного обращения, а также создать условия для получения ими необходимой квалифицированной медицинской помощи».

В своем письме правозащитная организация, ссылаясь на информацию достоверных источников, пишет, что «в следственном изоляторе Рашида Кадырова лишают сна и подвергают физическому насилию».

Напомним, что в середине марта этого года приближенные к следствию источники сообщили о задержании Бахрома Кобилова, до недавнего времени работавшего в должности прокурора Букинского района Ташкентской области. Кобилов некоторое время руководил следствием по делу бывшего генпрокурора Кадырова. По словам наших источников, «Кобилова обвиняют в применении пыток и недозволенных методов ведения следствия в отношении Рашида Кадырова и других фигурантов уголовного дела, возбужденного против экс-генпрокурора».

67-летнего Кадырова, руководившего Генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет и считавшегося одним из высокопоставленных чиновников «каримовской гвардии», взяли под арест в конце февраля 2018 года. Ему предъявлены обвинения в «вымогательстве», «злоупотреблении властью или должностными полномочиями» и «получении взятки».

Суд по делу Рашида Кадырова начался 7 января 2019 года в Юнусабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента. Процесс по делу экс-генпрокурора проходит в закрытом режиме.

1 марта источники сообщили, что гособвинитель предъявил Кадырову новое обвинение. Теперь бывшего генерального прокурора Узбекистана также обвиняют в организации преступного сообщества. Остальным 12 экс-чиновникам, привлеченным к уголовной ответственности в качестве его сообщников, предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.

Сколько будет длиться судебный процесс по делу бывшего генпрокурора Узбекистана и когда будет зачитан приговор – неизвестно.