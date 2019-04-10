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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Сахалине мигрант из Узбекистана упал в шахту лифта и погиб

CA-NEWS (UZ) -  55-летний разнорабочий, гражданин Узбекистана, погиб 10 апреля на строительной площадке гостиницы с водным комплексом в Южно-Сахалинске. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

10 апреля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на строительной площадке водного комплекса упал в шахту лифта работник. Он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В ходе осмотра было установлено, что 55-летний гражданин Узбекистана находился на рабочем месте (четвертый этаж строящегося комплекса) и упал в шахту лифта. Смерть мужчины наступила на месте происшествия. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего.

По их результатам будет дана оценка действиям ответственных лиц строительной компании по нарушению требований охраны труда.

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