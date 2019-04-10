Под Ташкентом 9-классница найдена повешенной в своём доме

CA-NEWS (UZ) - Ученица 9 класса Уртачирчикского района Ташкентской области была найдена повешенной в собственном доме.

Инцидент произошел 7 апреля в махалле "Роватак" села Карасуу Уртачирчикского района. Причины самоубийства 16-летней девушки пока не известны. Районная прокуратура расследует дело.

Один из руководителей по учебным вопросам школы, где училась девочка, признается, что случай поверг в шок всю школу.

«Вчера прошли похороны, вся школа была там, мы все расстроены. Она была очень воспитанная, умная, и мы не понимаем, почему это произошло», - сказал собеседник.

Один из соседей рассказывает, что девочка пропала 7 апреля. Кроме неё в семье есть ещё двое детей. Когда её родители в этот же день вышли искать дочь, они обнаружили её повешенной на крыльце во дворе дома.

Это шестнадцатый случай самоубийств среди молодежи в Узбекистане за последние два месяца.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в ноябре 2017 года, что количество самоубийств в стране увеличивается не по дням, а по часам.

С текущего года указом президента в список должностей Министерства здравоохранения Республики Узбекистан включена должность «Главного психиатра» и «Главного суицидолога».