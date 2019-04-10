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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Венесуэла снова осталась без электричества

CA-NEWS (CA) -  Крупнейшее за последние дни масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле поздним вечером во вторник, 9 апреля (по центральноевропейскому времени утром в среду, 10 апреля). Столица Каракас осталась без света. Кроме того, блэкаут затронул 20 из 23 штатов. Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) пока не назвала причину перебоев с подачей электроэнергии, сообщает Deutsche Welle.

Четыре блэкаута в Венесуэле в марте

7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны в Венесуэле произошло отключение электричества в большинстве штатов. Следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 венесуэльских штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение электроэнергии вечером 29 марта затронуло Каракас и другие крупные города, включая Маракайбо, Валенсию, Маракай и Сан-Кристобаль. Спустя сутки без электроэнергии остались большинство штатов южноамериканской страны.

Венесуэльское правительство и глава страны Николас Мадуро считают перебои с электроснабжением результатом саботажа со стороны США и оппозиции. Противники режима Мадуро называют причиной отключений износ электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточного обслуживания и коррупции.

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