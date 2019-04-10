В Монголии впервые разработан генеральный план по развитию сетей автодорог столицы

CA-NEWS (MNG) - Впервые в истории Улан-Батора была поставлена цель разработать среднесрочный и долгосрочный Генеральный план по развитию сетей автодорог столицы. В рамках достижения этой цели Улан-Баторский институт проектирования под руководством заместителя мэра столицы Пурвээгийном Баярхуу, выполнил данную работу в течение последних двух лет по заказу столичного Управления развития автомобильных дорог (УРАД), сообщает 10 апреля Монцамэ.

9 апреля глава УРАД Ж.Тогтохбаяр официально вручил готовый Генплан заместителю мэра, который должен быть утвержден столичным Хуралом представителей граждан.

С вступлением в силу данного документа появится возможность разрешить вопрос о строительстве неплановых дорог и ограждений, улучшении условий использования дорог и дорожных сооружений, и эффективном управлении столичным дорожным движением и землепользованием.