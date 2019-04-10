В Ташкенте отложен неформальный саммит президентов Центральной Азии, - СМИ

- Узбекистан, политика
- 14:59, 10 апреля 2019
- Просмотров: 1764
- Обновлено: 15:01, 10 апреля 2019
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 12 апреля было запланировано проведение второго неформального саммита лидеров стран Центральной Азии. Однако, стало известно, что саммит перенесен на более поздний срок, сообщили «АП» источники в правительстве Таджикистана.В рамках саммита планировалась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. По данным источника, встреча перенесена с согласия самих президентов.
«Точная дата предстоящей встречи лидеров региона в Ташкенте пока не известна, она будет уточнена по дипломатическим каналам»,- сказал источник.Напомним, данный формат встреч был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на первой встрече лидеров в Астане в марте прошлого года.
Тогда Мирзиёев предложил своим коллегам ежегодно встречаться в преддверии Навруза и пригласил всех в Ташкент в 2019 году.
В повестке предстоящей встречи - развитие сотрудничества между странами по всем направлениям: в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
В первой консультативной встрече лидеров региона, которая состоялась 15 марта 2018 года, приняли участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.