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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте отложен неформальный саммит президентов Центральной Азии, - СМИ

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 12 апреля было запланировано проведение второго неформального саммита лидеров стран Центральной Азии. Однако, стало известно, что саммит перенесен на более поздний срок, сообщили «АП» источники в правительстве Таджикистана.

В рамках саммита планировалась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. По данным источника, встреча перенесена с согласия самих президентов.

«Точная дата предстоящей встречи лидеров региона в Ташкенте пока не известна, она будет уточнена по дипломатическим каналам»,- сказал источник.

Напомним, данный формат встреч был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на первой встрече лидеров в Астане в марте прошлого года.

Тогда Мирзиёев предложил своим коллегам ежегодно встречаться в преддверии Навруза и пригласил всех в Ташкент в 2019 году.

В повестке предстоящей встречи - развитие сотрудничества между странами по всем направлениям: в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

В первой консультативной встрече лидеров региона, которая состоялась 15 марта 2018 года, приняли участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.

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