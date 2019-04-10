Китай стал крупнейшим в мире производителем, экспортером и потребителем бытовой техники, - представитель министерства промышленности

CA-NEWS (CA) - Китай является крупнейшим в мире производителем, экспортером и потребителем бытовой техники. Об этом 8 апреля заявил представитель министерства промышленности и информационных технологий КНР, сообщает «Женьминь жибао».

Согласно статистическим данным, в 2018 году объем производства мобильных телефонов, компьютеров и цветных телевизоров достиг 1,8 млрд, 300 млн, и 200 млн штук, что составило 90%, 90% и более 70% соответственно от мировых масштабов. КНР занимает первое место в мире по этим показателям. Объем поставок смартфонов, персональных компьютеров и цветных телевизоров на китайском рынке занимает 27.8%, 20% и 20% соответственно от мировых масштабов. Объем экспорта основных электротоваров широкого потребления (мобильных телефонов, компьютеров, цветных телевизоров и аудиодинамиков) составляет 294,7 млрд. американских долларов, что занимает около 12% от общего экспорта КНР.

Директор Отдела потребительской электроники Управления электронной информации министерства промышленности и информационных технологий КНР Цюй Сяоцзе отметил, что Китай обладает самым богатым ассортиментом бытовой техники, а также передовыми в мире способностями в промышленной комплектации, применении технологий и промышленном сервисе. Кроме этого, заметны результаты интеллектуализации и перехода на высокое качество бытовой техники Китая, постоянно появляются новые технологии и товары, формируются новые точки развития индустрии.

Директор Института развития индустрии электронной информации Китая (CCID) Лу Шань заявил, что в настоящее время в мире падает спрос на электротовары широкого потребления, в том числе на смартфоны и ноутбуки, слабый спрос создает трудности во внутренних продажах электронной продукции. По его мнению, электронные книги и динамики с голосовым управлением являются новыми электронным приборами, которые приобретают популярность; ожидается, что мобильные телефоны с технологией 5G, смартфоны-раскладушки, VR-игры, продукция со встроенной навигационной системой «Бэйдоу» дадут новый толчок потреблению, создадут новый рыночный потенциал для электронно-информационной промышленности.

Цюй Сяоцзе подчеркнул, что в 2019 году необходимо продвигать развитие индустрии видео сверхвысокой четкости, осуществить три важные задачи, а именно развитие сферы виртуальной реальности, индустрии здравоохранения и заботы о пожилых людях, а также интеллектуализацию, модификацию и модернизацию потребительской электроники.