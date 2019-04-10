Туркменистан – один из крупнейших доноров в области неинфекционных заболеваний ВОЗ, - министр здравоохранения

CA-NEWS (TM) - 9 апреля в Ашхабаде на Международной конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов заявил, что страна входит в пятёрку крупнейших доноров в области неинфекционных заболеваний Европейского Регионального бюро ВОЗ, сообщает Turkmenportal.

По словам министра, Туркменистан показывает твёрдую приверженность делу охраны здоровья и повышению благосостояния населения. Так, для снижения негативного воздействия неинфекционных заболеваний на отдельных людей и общество, в стране создана руководящая структура – национальный межсекторальный комитет высокого уровня, включающий здравоохранение, финансы, транспорт, образование, сельское хозяйство и др.

«В состав этого комитета вошли представители 47 министерств и ведомств. Работая в сотрудничестве над сокращением рисков, связанных с НИЗ, мы содействуем осуществлению мероприятий по профилактике и борьбе с ними», – сказал Н.Аманнепесов.

Туркменистан не в первый раз проводит Европейскую министерскую конференцию ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Итоговым документом конференции, состоявшейся 3-4 декабря 2013 года, стала Ашхабадская декларация, которая стала важным для региона документом.

Декларация отражает приверженность правительств стран решению проблемы неинфекционных заболеваний не только на национальном уровне, но и содержит призыв к странам активизировать деятельность по сокращению употребления табака, укреплению общегосударственных инициатив и активизации действий на национальном уровне.

В феврале 2015 года Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Европейское Региональное бюро ВОЗ подписали соглашение о донорском финансировании работы по борьбе против табака в Европейском регионе ВОЗ.

Аманнепесов выразил благодарность Всемирной Организации Здравоохранения и в особенности – Европейскому региональному Бюро ВОЗ за вручение сертификата Туркменистану в знак признания его выдающегося вклада в профилактику неинфекционных заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.