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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Работа президента Казахстана Токаева за рубежом - не препятствие для участия в выборах, - минюст
Продолжение: Кандидатов в президенты Казахстана можно выдвигать до 28 апреля, - ЦИК

CA-NEWS (KZ) -  В кулуарах Мажилиса Парламента Казахстана вице-министр юстиции РК Наталья Пан разъяснила, что пункта о зарубежных поездках нет в требованиях к кандидатам в президенты страны, передает Zakon.kz.

- Это было в связи со служебной необходимостью. Республика Казахстан направила его, поэтому это не считается препятствием для его выдвижения, - пояснила Пан.

В марте 2011 года генеральный секретарь ООН объявил о своем решении назначить Касым-Жомарта Токаева заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.

Токаев занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии. 16 октября 2013 года избран председателем сената парламента Республики Казахстан.

Согласно национальному законодательству президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о внеочередных выборах Президента РК, которые состоятся 9 июня 2019 года.

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