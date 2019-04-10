Депутат Монголии избран членом руководящего совета Межпарламентского союза

CA-NEWS (MNG) - На 140-ой Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) член парламента (Великого государственного хурала - ВГХ) Ням-Осорын Учрал был избран членом руководящего совета Постоянного комитета по вопросам ООН Межпарламентского союза, сообщает 10 апреля Монцамэ.

Учрал участвовал в сессии молодых парламентариев при Межпарламентском союзе, представляя молодых парламентариев, и был избран членом руководящего совета, набрав наибольшее количество голосов.

В Ассамблее участвовали около 2000 человек, среди которых 80 спикеров, 40 вице-спикеров, члены парламентов 160 стран, эксперты ООН и других международных организаций, работники парламента, советники, делегации от посольств.

Монголию представляла делегация во главе с вице-спикером Л.Энх-Амгаланом, в состав которой вошли члены ВГХ Ц.Цогзолмаа, Б.Саранчимэг, Н.Оюундарь, Г.Солтан, Н.Учрал.