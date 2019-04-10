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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом акушерка продала ребенка за $100 долларов, сообщив роженице, что он умер

CA-NEWS (UZ) -  Акушер-гинеколог отдела родильного дома при медицинском объединении Янгиюльского района Р.Х. сообщила гражданке З.Э. что её дочь, родившаяся 1 апреля текущего года якобы умерла, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Не зарегистрировав "смерть" ребёнка, гинеколог оформила на гражданку С.М. поддельные документы, подтверждающие, что С.М. родила этого ребёнка, после чего продала новорожденную за 100 долларов США.

В проведенной сотрудниками Янгиюльского городского отдела Департамента проверке совместно с органами внутренних дел факт продажи ребёнка был установлен.

По данному факту в отношении гражданки Р.Х. возбуждено уголовное дело.

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