Под Ташкентом акушерка продала ребенка за $100 долларов, сообщив роженице, что он умер

CA-NEWS (UZ) - Акушер-гинеколог отдела родильного дома при медицинском объединении Янгиюльского района Р.Х. сообщила гражданке З.Э. что её дочь, родившаяся 1 апреля текущего года якобы умерла, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Не зарегистрировав "смерть" ребёнка, гинеколог оформила на гражданку С.М. поддельные документы, подтверждающие, что С.М. родила этого ребёнка, после чего продала новорожденную за 100 долларов США.

В проведенной сотрудниками Янгиюльского городского отдела Департамента проверке совместно с органами внутренних дел факт продажи ребёнка был установлен.

По данному факту в отношении гражданки Р.Х. возбуждено уголовное дело.