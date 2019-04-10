Работы 22 монгольских художников будут представлены на выставке Nord Art 2019 в Германии

CA-NEWS (MNG) - 22 монгольских художника представят свои работы на 21-й Международной художественной выставке Nord Art, которая пройдет с 1 июня по 13 октября в Германии, сообщает khadlan.mn.

Для участия в выставке Nord Art 2019 было подано около 3000 заявок из 102 стран. Ежегодно куратор выставки, художник Вольфганг Гранн создает всеобъемлющее произведение искусства, состоящее из работ 200 отобранных художников со всего мира. В них включались 22 художников из Монголии.

Kunstwerk Carishutte, являясь некоммерческой культурной инициативой, организует ежегодную международную выставку визуального искусства Nordic Art, которая является одной из крупнейших выставок современного искусства в Европе.

Наряду с фокусной страной этого года, Францией, будут представлены специальные проекты из Монголии и Китая.

В 2019 году отмечается 45-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия, а также 5-летие партнерства между Nord Art и Монголией.

В итоге выставки, один художник будет удостоен денежного приза в 10 000 евро.

Присуждается три премии зрительских симпатий в 1000 евро каждая.

10 художников будут приглашены для участия в симпозиуме Nord Art и создания больших работ для него( скульптура, инсталляция, картина).