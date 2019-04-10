Назарбаев провел совещание с участием руководителей структурных подразделений партии "Нур Отан"

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил центральный аппарат партии «Nur Otan», где ознакомился с текущей деятельностью политической организации и провел совещание с участием руководителей структурных подразделений, сообщает пресс-служба президента.



Обращаясь к участникам совещания, Н.Назарбаев отметил, что в свете последних политических событий в стране перед партией стоит ряд стратегически важных задач.

- Мы недавно провели съезд партии «Nur Otan», отметили ее 20-летний юбилей. Перед партией были определены новые цели и задачи. События, произошедшие в стране, всем известны. При этом я остаюсь Председателем партии, Совета Безопасности и Ассамблеи народа Казахстана, - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в связи с проведением досрочных выборов Президента Республики Казахстан партия «Nur Otan», должна принять активное участие в предстоящей избирательной кампании.

- Вчера Касым-Жомарт Токаев, используя свое законное право, подписал Указ о проведении досрочных выборов Президента Казахстана. Они необходимы для дальнейшего укрепления легитимности власти и обеспечения стабильности в стране. Теперь нам нужно провести съезд партии, на котором следует выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах Президента страны. Аппарат партии должен оперативно провести всю необходимую работу по подготовке съезда. После выдвижения нужно организовать работу Общественного избирательного штаба кандидата от нашей партии. Этой работой займется мой первый заместитель Маулен Ашимбаев, - сказал Первый Президент Казахстана.

Наряду с этим, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости проведения выборов в полном соответствии с законодательством страны и с соблюдением всех демократических норм и процедур.

В ходе совещания был заслушан доклад первого заместителя Председателя партии М.Ашимбаева о работе по организации избирательного штаба.

Приняв во внимание информацию М.Ашимбаева, Первый Президент Казахстана указал на важность оперативной и слаженной работы центрального аппарата и филиалов партии.

- На партии лежит большая ответственность – обеспечить преемственность выбранного нами политического курса и выполнение всех обозначенных мною стратегических задач. Партия «Nur Otan» стала главным локомотивом модернизации Казахстана. Поэтому все поставленные задачи должны быть решены в полном объеме, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Председатель партии «Nur Otan» отдельно остановился на вопросах эффективной реализации проектов «Бақытты отбасы», «Құтты мекен», «Ауыл – Ел бесігі» и «Халыққа көмек».

Кроме того, Елбасы поручил утвердить конкретный план мероприятий по реализации новой Программы партии до 2030 года.

Нурсултан Назарбаев также указал, что «Nur Otan» должен стать ключевым источником кадров для системы государственного управления и поручил сформировать Республиканский кадровый резерв партии.

Елбасы подчеркнул особую значимость эффективной информационно-разъяснительной работы по актуальным вопросам государственной политики, которую необходимо проводить партийцам.

- Партия «Nur Otan» должна быть главным институтом в разъяснении сути моей политики. Время и достигнутые результаты показали, что выбранный нами курс был правильным. В целях его дальнейшей реализации нужно организовать конкретную работу, - заключил Первый Президент Казахстана.