Эрмитаж планирует направить археологическую экспедицию в Туркменистан в 2019-2020 годах

CA-NEWS (TM) - Эрмитаж совместно с Институтом истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук планирует в 2019 или 2020 году направить специалистов в Туркменистан для проведения исследований, сообщила заместитель гендиректора музея, главный хранитель Эрмитажа Светлана Адакcина, передает 9 апреля ТАСС.

На состоявшейся 9 апреля пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям Эрмитажа, заведующий сектором Средней Азии, Кавказа и Крыма, старший научный сотрудник отдела Востока Эрмитажа Павел Лурье сообщил, что сейчас археологические экспедиции Эрмитажа работают в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане.

«Мы все-таки копаем в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане, а вот в Туркменистане в последние годы не работали, и вот, видимо, мы возобновим. В этом, может быть, году или в следующем", - сказала Адакcина.

Всего, по словам Адакcиной, Эрмитаж сейчас осуществляет 30 археологических экспедиций, при этом девять из них - в Крыму. "Наверное, не каждый академический институт в нашей стране может похвастаться таким количеством активно действующих экспедиций", - подчеркнула она.