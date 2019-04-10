Эмомали Рахмон назначил первого заместителя главы МИД и посла Таджикистана в Иране

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 10 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в руководящем составе министерства иностранных дел, правлении ГСБ «Амонатбонк» (Сбербанк), мэрии города Душанбе и ряде других госучреждений. Низомиддин Зохиди освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел РТ и назначен послом Таджикистана в Иране. Хусрав Нозири освобожден от должности посла Таджикистана в Египте и назначен первым заместителем министра иностранных дел, а Ардашер Кодири назначен послом Таджикистана в Малайзии, информирует Avesta.

Шахло Сайфзода и Фирдавс Ризвонзода назначены заместителями председателя ГСБ «Амонатбонк», Сайрам Бакозода назначена заместителем председателя Комитета телевидения и радиовещания, Ардашер Мирзозода назначен заместителем начальника Службы госнадзора за безопасностью работ в промышленности и горнорудной сфере.

Хокимшох Бобозода возглавил госучреждение «Фонд поддержки предпринимательства при правительстве РТ, а Бахтиер Назирмадзода назначен первым заместителем директора Агентства по экспорту при правительстве республики.

Также Эмомали Рахмон дал согласие на освобождение Умеда Гуреззода от должности первого заместителя председателя города Бохтар Хатлонской области и его назначение на должность заместителя председателя города Душанбе.