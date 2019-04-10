Кандидата в президенты Казахстана "Nur Otan" выдвинет 23 апреля

CA-NEWS (KZ) - Стала известна дата проведения внеочередного съезда парии "Nur Otan", передает Zakon.kz.

На 23 апреля назначен съезд партии. Об этом сообщил первый заместитель председателя парии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев. На внеочередном съезде будет решен вопрос по кандидатуре на выборы Президента РК.

Как сообщалось ранее, первичная партийная организация выносит вопрос о кандидатуре на рассмотрение конференции областного филиала партии, а дальше областной филиал партии рекомендует этого кандидата на рассмотрение на съезде партии.

Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев во время совещания с участием руководителей структурных подразделений центрального аппарата партии, прошедшего сегодня, 10 апреля, отметил, что нужно провести съезд партии, на котором следует выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах Президента страны.

- Аппарат партии должен оперативно провести всю необходимую работу по подготовке съезда. После выдвижения нужно организовать работу Общественного избирательного штаба кандидата от нашей партии. Этой работой займется мой первый заместитель Маулен Ашимбаев, - сказал Елбасы.

XVIII съезд партии, приуроченный к ее 20-летию, прошел 27 февраля 2019 года.