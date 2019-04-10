Монгольские школьники завоевали шесть наград на Чемпионате Азии по шахматам в Шри-Ланке

CA-NEWS (MNG) - Монгольские школьники завоевали шесть наград на Чемпионате Азии по шахматам, который проходил с 1-10 апреля в городе Калутара в Шри-Ланке. Всего разыгрывались 12 комплектов медалей в шести возрастных категориях. От Монголии выступали 17 спортсменов, сообщает 10 апреля khadlan.mn.

Спортсменки из Монголии Ц.Анударь и Г.Халиунаа стали чемпионками Азии по шахматам среди детей 8-18 лет.

Ц.Анударь завоевала золотую медаль по стандартным шахматам, а Г.Халиунаа — по рапиду.

Другая девочка Э.Зол-Учрал завоевала серебряную медаль по блиц-шахматам.

Л.Очирбат выиграл бронзовую медаль, Г.Халиунаа заняла 4-е место по стандартным шахматам. Также Л.Очирбат завоевал бронзу по рапиду.

Женская команда заняла второе место в состязаниях среди девочек не старше 10 лет.

В чемпионате приняли участие спортсмены из Шри-Ланки, ОАЭ, Китая, Монголии, Таиланда, Казахстана, Вьетнама, Ирана, Индии, Новой Зеландии, Узбекистана и Кыргызстана.