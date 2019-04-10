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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр национальных земель Японии принес извинения за высказывания своего заместителя

CA-NEWS (CA) -  Японский министр национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кэйити Исии принес извинения за высказывания его заместителя в отношении проекта по строительству дороги, в результате которых тот ушел в отставку, сообщает NHK.

Исии сказал в ходе заседания комитета в Нижней палате парламента во вторник, что необходимо избегать высказываний, вызывающих сомнения в справедливости ведения административных дел.

Его заместитель Итиро Цукада ушел в отставку в пятницу на прошлой неделе после того, как днями ранее намекнул на то, что дал благоприятный ход плану по строительству дороги между префектурами Фукуока и Ямагути.

Эти префектуры в юго-западной части Японии являются избирательными округами премьер-министра Синдзо Абэ и его заместителя Таро Асо.

Цукада сказал, что так как Абэ и Асо не могут говорить об этом проекте, он попытался угадать их желания. Средства на экономическую оценку целесообразности этого проекта были выделены из бюджета министерства в этом году.

На заседании комитета во вторник Исии сказал, что ни он, ни Абэ никогда не давали указаний в отношении этого проекта.

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