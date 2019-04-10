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  10 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане мужчина пытался обменять в банке $200, распечатанных на цветном принтере

CA-NEWS (UZ) -  В Фергане мужчина хотел обменять поддельные 200 долларов США в обменном валютном пункте “Агробанка” Алтиарикского филиала.

В ходе проверки у гражданина Х.Х. обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств поддельные 100 штук в 50 долларовых купюрах на сумму 5000 долларов США, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По заключению проведенной экспертизы установлено, что фальшивые доллары США изготовлены при помощи компьютерного средства на цветном принтере.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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