В Узбекистане милиция не стала возбуждать дело об изнасиловании 9-классницы

CA-NEWS (UZ) - Ученица 9-класса одной из школ Шурчинского района Сурхандарьинской области заявила, что была изнасилована со стороны двух молодых людей. По утверждению девушки, знакомый юноша обманом заманил её в дом и позвонил двум друзьям. Двое молодых людей изнасиловали ее, а третий попытался изнасиловать.

16-летняя девушка рассказала, что 18 февраля текущего года, когда она шла из школы, один из знакомых ей парней предложил довезти на такси домой. По словам девушки, увидев, что они едут в другую сторону, она запротестовала. "Он сказал, что должен взять что-то из дома. Доехав до дома, он вышел из такси, вернулся и сказал, что не смог найти то, что искал, и попросил выйти из такси. Такси уехало. Затем он сказал мне зайти в дом, чтобы не промокнуть под дождем. Я вошла, и он позвонил кому-то, и сказал им подойти".

По словам девушки, подошедшие после телефонного звонка парни. не были ей знакомы. «Эти парни принесли водку и другие продукты и положили их на стол. Когда я сказала, что уйду, они позволили мне сделать это и сказали, что «живой я не уйду». Они принудительно влили мне в рот содержимое бутылки. У меня закружилась голова, я не могла встать. Затем они раздели меня и начали насиловать. Первым насиловл А. а затем Н. Я не могла кричать, так как они зажали мне рот рукой. Третий хотел меня изнасиловать, но я сильно сопротивлялась, и он не смог», - рассказала девушка.

Мать девушки, на тот момент находившаяся в России, приехала в Узбекистан через два дня после инцидента.

По словам матери, ее дочь, которую парни отвезли до дома, в больницу повели её дядя и соседка.

Мать сказала, что через два дня после инцидента она обратилась с жалобой в Шурчинский районный отдел внутренних дел и отдала на экспертизу окровавленную одежду девочки, но результаты до сих пор не готовы.

Следователь Шурчинского РОВД Комил Файзиев, который расследовал дело, сказал, что дело не было открыто из-за возраста девочки.

«На самом деле, эта девушка не была изнасилована, ей было отказано в уголовном процессе из-за добровольного совершения полового акта. 4 декабря 2018 года ей исполнилось 16 лет. Этот возраст считается совершеннолетним», - сказал следователь.

В Узбекистане возраст достижения совершеннолетия для девушек определён в 16 лет. Как пояснил сотрудник МВД, в таких случаях дело не возбуждается, если нет прямых доказательств и свидетельских показаний в отношении предполагаемого изнасилования девушки