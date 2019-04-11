В Душанбе арестован экс-глава авиакомпании «Таджик Эйр»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе арестован Хайрулло Рахимов, бывший руководитель государственной авиакомпании «Таджик Эйр».

Источник в правоохранительных органах Таджикистана 10 апреля сообщил, что Хайрулло Рахимов обвиняется в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества. По словам источника, экс-главу «Таджик Эйр» арестовали за приписки на сумму в $200 тыс.

В декабре 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести проверку деятельности Tajik Air, упомянув о приобретении авиакомпанией лайнера "Боинг 767-332", предположительно, по завышенной стоимости, и отметив слухи об указании в документах цены на лайнер, в разы превышающей его реальную стоимость. А на состоявшемся 21 января этого года расширенном заседании правительства глава государства отчитал главу «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимова за серьезные недостатки в работе и выгнал из зала. На следующий день он лишился своего кресла. Новым гендиректором национального авиаперевозчика был назначен Дилшод Исматуллозода.

Государственная авиакомпания «Таджик Эйр» в первые годы независимости Таджикистана полностью владела авиационным рынком страны. В 2009 году компания превратилась в акционерное общество. Проблемы национального перевозчика начались в 2009 году, когда было принято решение о реструктуризации компании. Тогда крупная авиакомпания была разделена на несколько предприятий. От нее были отделены международные аэропорты Душанбе, Куляба и Худжанда, а также «Таджикаэронавигация», топливно-заправочное предприятие и служба бортового питания.

​За неполные 10 лет в «Таджик Эйр» сменилось 6 руководителей, но ситуация от этого сильно не менялась. Эксперты и бывшие директора компании указывали на то, что основной проблемой является вмешательство государственных чиновников в дела компании. Сами работники «Таджик Эйр» признавались, что дело доходит до того, что состоятельные люди используют самолеты для перевозки больших грузов для своего бизнеса и не платят за это ни копейки.

На нездоровую конкуренцию со стороны зарубежных авиакомпаний жаловался и бывший глава "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимов. Как показало проведенное Радио Озоди расследование, скоро хозяином этого рынка может стать авиакомпания «Сомон Эйр», которая принадлежит близким к семье таджикского президента людям.

В октябре 2018 года правительство Таджикистана сообщило, что готово передать акции «Таджик Эйр» в частные руки, чтобы спасти компанию от банкротства.