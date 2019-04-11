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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В афганской провинции на границе с Туркменистаном на протяжении двух недель идут бои
Предыстория: Талибы штурмуют афганский уезд Бала-Мургаб на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) -  На северо-западе Афганистана, в двух этрапах (районах) провинции Бадгис, идут ожесточённые бои. Этрап Абыкемри перешёл под контроль боевиков движения "Талибан". Также в этрапе Баламургап (Бала-Мургаб) боевиками было захвачено здание полиции, сообщает Радио Азатлык.

*провинция Бадгис

бадгис

В этрапе Абыкемри талибы сожгли правительственные здания. В этрапе Баламургап к боевикам перешёл и местный рынок.

Председатель местного совета провинции Бадгис, депутат Абдул Эзиз Бег сообщил, что здание полиции этрапа Баламургап было уничтожено:

– В боях большие потери понесли силы полиции. К нам поступила информация о том, что во дворе отделения полиции лежат тела убитых солдат. Но пока не удалось выяснить, сколько солдат погибло. Выжившие солдаты укрылись на территории военной базы, неподалёку от места, где это случилось.

В этрапе Баламургап вот уже две недели не прекращаются бои. Глава этрапа Баламургап сообщил, что в результате боёв только на прошлой неделе погибли 35 солдат.

*Баламургап (Бала-Мургаб)

Screenshot-2019-4-11 Google Maps

Депутат Мухаммет Насыр Назари сообщил, что в последнее время ситуация в этом этрапе заметно ухудшилась. Депутат предостерёг, что в случае, если в этот регион вовремя не придёт подкрепление, это может привести к гуманитарной катастрофе.

Международная коалиция под названием «Решительная поддержка» оказали помощь афганским силам. Военные самолёты коалиции нанесли удары с воздуха по позициям боевиков в этрапах Абыкемри и Балмургап.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны Афганистана, в этрапах Абыкемри и Баламургап начались военные операции против боевиков. Со стороны правительства военными действиями руководит заместитель министра обороны Афганистана Махаммет Ясын.

"В военных операциях также участвуют афганские военно-воздушные силы",– заявил официальные представитель Министерства обороны Афганистана.

Этрапы Баламургап и Абыкемри расположены непосредственно вблизи туркменской границы. Баламургап считается стратегически важным пунктом, отмечает Радио.

Бывший командующий афганскими пограничными войсками Довлет Мавин сообщил, что в этрапе Абыкемри силам "Талибана" был нанесён серьёзный ущерб.

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