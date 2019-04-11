Ташкентские милиционеры избили 57-летнего дворника, приняв его за бездомного

CA-NEWS (UZ) - 57-летний Бахтияр Маматов, работающий дворником в Ташкенте, пожаловался на избиение со стороны сотрудников правоохранительных органов. Мужчина утверждает, что вечером 9 апреля сотрудники патрульно-постовой службы задержали его возле кинотеатра «Лисунова» и избили, приняв за человека без определённого места жительства, передает centralasian.org.



Бахтияр Маматов, работающий дворником в государственном унитарном предприятии «Тоза худуд», рассказывает, что вечером 9 апреля, когда он возвращался домой, рядом с кинотеатром «Лисунова» его остановили сотрудники милиции.

– Они сказали мне: «Ты бомж, поэтому поедешь с нами». Я объяснил им, что я – не бомж, что работаю дворником, убираю улицы, поэтому одет в грязную одежду. Сказал им, что возвращаюсь домой с работы. Но они стали бить меня дубинками. Я потерял сознание и упал на землю. Это произошло приблизительно в 10 часов вечера возле кинотеатра «Лисунова», – говорит Бахтияр Маматов.

Однако, по словам мужчины, он не стал обращаться в милицию с жалобой на избиение со стороны правоохранителей.

– Как я могу пожаловаться в милицию, кто станет слушать мои жалобы?! У меня никого нет. Я живу один. Разве милиционеры защитят меня, если я пожалуюсь на их коллег? Вчера сосед увидел, как я захожу домой весь в крови, и посоветовал обратиться в вашу редакцию. Поэтому я решил рассказать об этом вашим журналистам, – сказал Бахтияр Маматов.

Бахтияр Маматов говорит, что показывал избившим его милиционерам документ, подтверждающий его личность.

В Узбекистане граждане часто жалуются на жестокое обращение со стороны сотрудников милиции.