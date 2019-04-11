РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ташкентские милиционеры избили 57-летнего дворника, приняв его за бездомного

CA-NEWS (UZ) -  57-летний Бахтияр Маматов, работающий дворником в Ташкенте, пожаловался на избиение со стороны сотрудников правоохранительных органов. Мужчина утверждает, что вечером 9 апреля сотрудники патрульно-постовой службы задержали его возле кинотеатра «Лисунова» и избили, приняв за человека без определённого места жительства, передает centralasian.org.

Бахтияр Маматов, работающий дворником в государственном унитарном предприятии «Тоза худуд», рассказывает, что вечером 9 апреля, когда он возвращался домой, рядом с кинотеатром «Лисунова» его остановили сотрудники милиции.

– Они сказали мне: «Ты бомж, поэтому поедешь с нами». Я объяснил им, что я – не бомж, что работаю дворником, убираю улицы, поэтому одет в грязную одежду. Сказал им, что возвращаюсь домой с работы. Но они стали бить меня дубинками. Я потерял сознание и упал на землю. Это произошло приблизительно в 10 часов вечера возле кинотеатра «Лисунова», – говорит Бахтияр Маматов.

Однако, по словам мужчины, он не стал обращаться в милицию с жалобой на избиение со стороны правоохранителей.

– Как я могу пожаловаться в милицию, кто станет слушать мои жалобы?! У меня никого нет. Я живу один. Разве милиционеры защитят меня, если я пожалуюсь на их коллег? Вчера сосед увидел, как я захожу домой весь в крови, и посоветовал обратиться в вашу редакцию. Поэтому я решил рассказать об этом вашим журналистам, – сказал Бахтияр Маматов.

Бахтияр Маматов говорит, что показывал избившим его милиционерам документ, подтверждающий его личность.

В Узбекистане граждане часто жалуются на жестокое обращение со стороны сотрудников милиции.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Под Ташкентом 9-классница найдена повешенной в своём доме
  • Зять покойного брата президента Таджикистана назначен замначальником ГАИ МВД по Хатлонской области
  • МТС вдвое увеличил финансовые претензии к Туркменистану
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×