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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии промышленного комплекса

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане в селе Гараган Бахерденского этрапа Ахалского велаята состоялось открытие комплекса заводов по выпуску газобетонных изделий и сухих строительных смесей, построенного в рамках госпрограммы импортозамещения. В торжестве приняли участие заместитель хякима Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, представители местной администрации, общественных организаций, почётные старейшины, молодёжь, строители, многочисленные гости, передает госинформагентство ТДХ.

По случаю открытия территория объекта была украшена разноцветными лентами и флагами. Атмосферу праздника подчеркнули выступления творческих коллективов. Наиболее отличившимся строителям в торжественной обстановке были вручены ценные подарки.

Новый современный промышленный комплекс будет выпускать 180 тысяч кубических метров газобетонных изделий и 70 тысяч тонн сухих строительных смесей в год. Для изготовления которых будет использоваться местное сырьё – цемент, кварцевый песок, молотый гипс, негашёная известь.

Объект построен согласно постановлению президента Туркменистана специалистами индивидуального предприятия «Ukyply kärdeşler», являющегося членом Союза промышленников и предпринимателей.

Новостройка укомплектована передовым оборудованием от немецкой компании Wehrhahn GmbH, специализирующейся в данной сфере. Автоматизированные системы управления, разработанные специалистами фирмы, изготовлены для Туркменистана по спецзаказу.

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