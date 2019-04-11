В Узбекистане отчеты об исполнении госбюджета будут публиковать на портале открытых данных

CA-NEWS (UZ) - Согласно постановлению президента Шавката Мирзияева, информация об исполнении государственного бюджета и фондов, бюджетной бухгалтерии министерств, а также о тендерах государственных органов будет опубликована на портале открытых данных.

Как сообщается в Правовом канале в Телеграм министерства юстиции, 9 апреля президент подписал постановление «О дополнительных мерах по обеспечению открытости и прозрачности государственного управления, а также повышению статистического потенциала страны».

Согласно документу, Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан (Госкомстат) будет координировать исполнение бюджетов различных государственных органов и организаций, а данные будут публиковаться на портале открытых данных (data.gov.uz).

Как сообщается, для этих целей в Госкомстате создан специальный отдел по координации деятельности Портала открытых данных.

«Информация, опубликованная на портале, также будет проверяться на основе методологии «Глобальный индекс данных» и «Барометр открытых данных», - отмечается в сообщении министерства.