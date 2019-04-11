Генпрокуратура Узбекистана: у арестованного экс-главы Рашида Кадырова следов побоев не обнаружено

CA-NEWS (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана заявила, что у арестованного экс-главы ведомства Рашида Кадырова, которого судят по делу о коррупции, не обнаружили следов побоев. На сайте ведомства опубликовано заявление в ответ на обращение международной правозащитной организации Amnesty International, которая призвала президента Шавката Мирзиёева «защитить Рашида Кадырова от пыток и бесчеловечного обращения, а также создать условия для получения необходимой квалифицированной медицинской помощи».

08 апреля 2019 года в сети интернет опубликовано обращение Amnesty International якобы о применении в отношении бывшего Генерального прокурора Р.Кадирова физического насилия, жестокого обращения, а также о том, что другие подсудимые по-прежнему подвергаются высокому риску пыток.

"С самого начала следствия Р.Кадирову предоставлено право на защиту, обеспечено участие адвоката во всех следственных действиях, а также возможность свиданий с ним наедине без каких-либо ограничений", - отмечается в заявлении ведомства.

Учитывая возраст Р.Кадирова и других фигурантов, в течение предварительного следствия состояние их здоровья находилось под постоянным контролем медицинских учреждений МВД. В ходе рассмотрения дела в суде также осуществляется медицинское сопровождение и выделено отдельное специальное транспортное средство, оснащенное всем необходимым медицинским оборудованием, отмечает генпрокуратура.

В ходе следствия была проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой состояние здоровья Р.Кадирова не препятствует его содержанию под стражей и никаких телесных повреждений у него обнаружено не было.

Генпрокуратура также сообщила, что Кадыров отказался по собственной инициативе отказавшись от услуг адвоката А.Мадьярова, сообщив, что "в отношении его какого-либо физического или психологического давления не оказывается и он дает показания добровольно". Р.Кадиров также отметил, что его права представляет другой адвокат и он не нуждается в привлечении дополнительного адвоката.

"Более того, по требованию А.Мадьярова Р.Кадиров показал ему свое тело, после чего А.Мадьяров убедился в отсутствии телесных повреждений. При этом Р.Кадиров попросил А.Мадьярова связаться с сыном А.Кадировым и донести до него просьбу возместить причиненный ущерб", - отмечается в заявлении.

В ходе следствия Р.Кадиров признал свою вину частично. В настоящее время уголовное дело в отношении Р.Кадирова рассматривается судом.