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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Будет ли президент Монголии продвигать своего брата на парламентских выборах 2020 года? - СМИ

CA-NEWS (MNG) -  На днях Халтмаагийн Баттуул младший брат президента Монголии Халтмаагийна Баттулги был выдвинут и избран в члены Комитета национальной политики демократической партии. Согласно уставу демпартии лишь член этого комитета вправе выдвигаться в парламентских выборах, сообщает 10 апреля Монголия Сейчас.

С 2016 года Х. Баттуул работает представителем в Хурале народных представителей столичного района Хан-Уул. С 2008 года он “связал” себя с демократической партией и каждый раз предлагалось его выдвижении в парламентских и иных выборах.

*Халтмаагийн Баттуул, младший брат президента Монголии

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Таким образом, в политических кругах начали поговаривать о том, что глава государства будет “продвигать” своего брата в монгольскую политику, отмечает издание.

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