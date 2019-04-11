Будет ли президент Монголии продвигать своего брата на парламентских выборах 2020 года? - СМИ

CA-NEWS (MNG) - На днях Халтмаагийн Баттуул младший брат президента Монголии Халтмаагийна Баттулги был выдвинут и избран в члены Комитета национальной политики демократической партии. Согласно уставу демпартии лишь член этого комитета вправе выдвигаться в парламентских выборах, сообщает 10 апреля Монголия Сейчас.

С 2016 года Х. Баттуул работает представителем в Хурале народных представителей столичного района Хан-Уул. С 2008 года он “связал” себя с демократической партией и каждый раз предлагалось его выдвижении в парламентских и иных выборах.

*Халтмаагийн Баттуул, младший брат президента Монголии

Таким образом, в политических кругах начали поговаривать о том, что глава государства будет “продвигать” своего брата в монгольскую политику, отмечает издание.