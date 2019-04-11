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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Грузинский банк купил контрольный пакет платежного сервиса Payme в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Грузинский TBC Bank приобрел 51% акций ООО Inspired, которая работает в Узбекистане под брендом Payme -платёжной системы, через которую можно осуществлять переводы денег с карты на карту, оплату мобильной связи, погашение кредитов, государственные и коммунальные услуги и др.

По данным грузинского банка, сумма сделки составила $5,5 млн.

Payme была основана в 2011 году и является одним из ведущих платежных систем в Узбекистане. Сейчас системой пользуются 1,3 млн. клиентов.

TBC Bank подчеркивает, что в 2018 году количество клиентов Payme выросло на 70%. При этом выручка и чистая прибыль выросли на 41,9% и 24,5% соответственно.

По итогам 2018 года валовые активы Payme составляли $700 тыс. Общая выручка и прибыль до налогообложения за 2018 год составили $1,6 млн и $0,8 млн. соответственно.

Генеральный директор TBC Bank Вахтанг Буцхрикидзе заявил, что данная сделка является еще одним важным шагом для вхождения финансового института на рынок Узбекистана. Он добавил, что банк получит доступ к большой клиентской базе в Узбекистане и планирует дальше развивать платежный сервис в стране.
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