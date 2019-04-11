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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Монголии поручил обратить внимание на здоровье, жизнь и безопасность 14 тыс. водителей, занимающихся перевозкой угля

CA-NEWS (MNG) -  9 апреля в премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретился с директорами компаний “Эрдэнэс Монголия”, “Эрдэнэс Тавантолгой”, “Энержи Ресурс”, руководителями агентств, префектами аймаков и сомонов, банков и представителями негосударственных организаций. В ходе встречи, премьер-министр уделил внимание вопросам перевозки угля, передает Монголия Сейчас.

Хурэлсух дал поручения соответствующим компаниям и организациям, в том числе, директорам компаний “Эрдэнэс Монголия” и “Гашуунсухайтын автозам” завершить дорожно-ремонтные работы автодороги по маршруту от сомона Цогтцэций Южно-гобийского аймака до пограпункта Гашуунсухайт до 1 июня.

Премьер ещё раз напомнил, что невыполнение ранее данных поручений обратить внимание на здоровье, жизнь и безопасность 14 тыс. водителей, занимающихся перевозкой угля в установленные сроки повлечёт за собой освобождение руководителей от занимаемых должностей.

По данным пресс-службы правительства, вследствие дорожно-транспортных происшествий на дорогах при перевозке угля в 2017 году пострадали 27 человек и 12 погибли, в 2018 году – 56 человек и двое погибли, а с начала текущего года погибли трое.

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