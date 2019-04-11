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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВФ прогнозирует Казахстану самые низкие темпы роста в Центральной Азии, а самые высокие - Туркменистану

CA-NEWS (CA) -  Международный валютный фонд (МВФ) выпустил апрельский обзор мировой экономики «World Economic Outlook». CA-News представляет обзор по странам Центральной Азии.

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Казахстан

МВФ повысил прогноз роста ВВП Казахстана до 3,2% в текущем году. В ноябре прошлого года МВФ прогнозировал рост экономики Казахстана в 2019 году на уровне 3,1%.

Согласно данным обзора, рост ВВП Казахстана в 2020 году ожидается на уровне 3,2%. Прогноз инфляции в республике составил 5,5% в 2019 году и 5% в 2020 году.

Кыргызстан

МВФ прогнозирует рост ВВП Кыргызстана до 3,8% в текущем году и до 3,4% в 2020 году.

В 2018 году МВФ прогнозировал рост ВВП в стране до 3,5%.

Прогноз инфляции в Кыргызстане по данным МВФ составляет:

в 2019 году — 2,2%,
в 2020 году — 4,9%.

Таджикистан

Рост ВВП в Таджикистане в 2019 году достигнет 5,0%, а в 2020 году — 4,5%.

Согласно данным МВФ, прогноз инфляции составляет: в 2019 году — 6,7%%, а в 2020 году — 6,2%.

Туркменистан

МВФ прогнозирует рост ВВП в Туркменистане до 6,3% в 2019 году, а в 2020 — 6,0%.

Прогноз инфляции в стране: в 2019 году — 13,0%, в 2020 — 9,0%.

Узбекистан

По данным МВФ, прогноз роста ВВП в Узбекистане составит 5,0% в 2019, а в 2020 — 5,5%.

Прогноз инфляции в стране: в 2019 году — 16,5%, а в 2020- 11,9%.

*инфляция по годам

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*ВВП по годам

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Прогноз роста мировой экономики на 2019 год МВФ понизил до 3,3%

"В то время как 2019 год начался на слабой основе, во второй половине года ожидается оживление в мировой экономике. Федеральный резерв США, реагируя на растущие глобальные риски, приостановил повышение процентной ставки и сигнализировал об отсутствии намерения повышать ее до конца года. Кроме того, перспективы торговой напряженности между США и Китаем улучшаются по мере, как намечаются контуры торгового соглашения", - отмечается в обзоре.

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