Дарига Назарбаева сделала заявление о предстоящих выборах президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - На пленарном заседании Сената Парламента РК 11 апреля спикер палаты Дарига Назарбаева сделала заявление по поводу предстоящих внеочередных выборов президента в Казахстане, передает Zakon.kz.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении досрочных выборов. Уверена, что это решение правильное и своевременное. Указ президента является ответом на многочисленные вопросы нашего общества. Чем больше всего дорожат казахстанцы? Миром и спокойствием, экономической стабильностью. Именно поэтому общество ждет легитимного подтверждения преемственности стратегического курса Елбасы, - сказала она.

По ее словам, за годы независимости казахстанская модель развития доказала свою жизнеспособность и эффективность.

- Она стала признанным во всем мире примером гармоничного сочетания ценностей экономического роста, социальной стабильности и межнационального согласия. Предстоящие выборы еще раз докажут мудрость и зрелость нашего общества. Они станут для нашей Родины новым импульсом созидания и прогресса, - подчеркнула председатель Сената.

Назарбаева добавила, что указ президента позволяет начать движение в этом направлении уже сейчас, не откладывая решение злободневных проблем общества в долгий ящик.

- Уважаемые коллеги, согласно Конституционному закону о выборах они должны быть проведены в двухмесячный срок. Наша общая миссия - это содействие проведению предвыборной кампании в полном соответствии с духом и буквой закона республики. Здесь особая роль принадлежит вам, уважаемые сенаторы. Вы самым непосредственным образом связаны с депутатами маслихатов, имеете тесные контакты с людьми в регионах и не понаслышке знаете о всех проблемах, надеждах и чаяниях казахстанского народа. Поэтому начинающийся предвыборный период - время большой и ответственной работы для каждого из нас, - подчеркнула спикер палаты.

В заключение она отметила, что сейчас главной задачей является обеспечение законных и прозрачных выборов.

- Уважаемые коллеги, предстоящие внеочередные президентские выборы окажут огромное влияние на будущее нашей Родины, пути ее развития и процветания. Свободное волеизъявление граждан - одно из важнейших завоеваний Независимого Казахстана. Наша общая задача - обеспечить справедливость, законность и прозрачность выборов президента РК, - заключила Назарбаева.