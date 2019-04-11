В Ташкенте идёт строительство Центра исламской цивилизации

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте полным ходом идёт строительство здания и научного комплекса Центра исламской цивилизации Узбекистана, сообщило ИА "Жахон".



Параллельно со строительством продолжается формирование разделов музея и библиотеки, которые войдут в комплекс, составляются перечни экспонатов, рукописей, исторических документов и других раритетов. Ведется работа и по отбору самых надежных и качественных витрин, предназначенных для музейных экспонатов, от производителей Германии, Канады и США.

К формированию экспозиций привлечены ученые-историки, теологи, искусствоведы, архитекторы, археологи, ведущие музееведы, художники, дизайнеры и другие специалисты.

Контроль за ходом строительных и ремонтных работ, а также формированием экспозиций осуществляется Дирекцией по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение при Кабинете Министров республики. Создан также Координационный совет, в задачи которого входит координация взаимодействия всех задействованных участников.

Субпроектной организацией, принимающей непосредственное участие в строительстве Центра исламской цивилизации в Ташкенте, является известная французская компания Wilmotte & Associés Architectes, специализирующаяся на проектировании исторических объектов.