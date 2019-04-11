Сенат Казахстана одобрил соглашение с Китаем о кредите на развитие таможенного пункта на границе

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Сената Казахстана 11 апреля на пленарном заседании палаты приняли закон "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита". Планируется обустроить казахстанские пункты пропуска обязательным физическим разделением потоков движения, передает корреспондент Zakon.kz.

Сумма займа у КНР составляет 2 млрд китайских юаней с процентной ставкой 2% сроком на 20 лет.

Как отметил первый заместитель премьер-министра страны - министр финансов Алихан Смаилов, главой государства сказано, что одним из приоритетов развития экономики Казахстана является развитие новой Евразийской логистической инфраструктуры. В связи с этим необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров.

- В этих целях необходимо развитие таможенной инфраструктуры пунктов пропуска на казахстанском участке внешней границы ЕАЭС. Имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока. Примером является сложившаяся ситуация на казахстанско-узбекской границе. Перед пунктом пропуска со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление от 100 до 300 транспортных средств в сутки, перевозчики простаивают в очередях до 3-х суток, сказал глава Минфина.

По его словам, в целях увеличения пропускной способности ведомством разработана концепция "Эталонного пункта пропуска".

- Согласно данной концепции, планируется обустроить казахстанские пункты пропуска обязательным физическим разделением потоков движения. Будут установлены единые сквозные автоматизированные коридоры техконтроля для безостановочного движения транспортных средств. Рамочное соглашение подписано в июне 2018 года в рамках визита главы государства в Пекин. В рамках займа КНР планируется провести модернизацию и техническое дооснащение 9 автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска. Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году, - пояснил Смаилов.

Он добавил, что модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом положительно повлияет на финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности и рейтинги страны.