РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Афганистане начнется приобретение земельных участков под строительство газопровода ТАПИ

CA-NEWS (CA) -  На следующей неделе в Афганистане начнется деятельность по приобретению земельных участков под строительство транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Маршрут газопровода будет пролегать через 17 уездов провинций Герат, Фарах, Гельманд и Кандагар, и для его строительства потребуется приобретение земельных участков протяжённостью 600 километров и шириной в 44 метра, информирует 9 апреля Афганистан.Ру.

Строительство туркменского участка завершилось ещё в начале прошлого года. В настоящее время подготовка к дальнейшим работам проходит на афганской территории.

Представители министерства городского развития сообщают, что в настоящее время участки на которых планируется строительство заселены, и для решения вопроса необходимы административные работы, приобретение земли у собственников, а также организация переселения жителей.

В рамках осуществления проекта ТАПИ вместе с газопроводом на территории 4 провинций планируется строительство железной дороги, прокладка оптоволоконного кабеля и линии электропередач.

Ожидается, что в течение первых 10 лет работы газопровода, в Афганистан будут ежегодно поставляться 500 миллионов кубических метров газа. Кроме того, страна будет получать плату за транзит газа в размере до 400 млн долларов в год.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Назначен замсекретаря Совета Безопасности Казахстана
  • Amnesty International призвала президента Узбекистана обеспечить права экс-генпрокурора Кадырова, которого судят за коррупцию
  • В России передача власти преемнику невозможна, - политолог
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×