В Афганистане начнется приобретение земельных участков под строительство газопровода ТАПИ

CA-NEWS (CA) - На следующей неделе в Афганистане начнется деятельность по приобретению земельных участков под строительство транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Маршрут газопровода будет пролегать через 17 уездов провинций Герат, Фарах, Гельманд и Кандагар, и для его строительства потребуется приобретение земельных участков протяжённостью 600 километров и шириной в 44 метра, информирует 9 апреля Афганистан.Ру.

Строительство туркменского участка завершилось ещё в начале прошлого года. В настоящее время подготовка к дальнейшим работам проходит на афганской территории.

Представители министерства городского развития сообщают, что в настоящее время участки на которых планируется строительство заселены, и для решения вопроса необходимы административные работы, приобретение земли у собственников, а также организация переселения жителей.

В рамках осуществления проекта ТАПИ вместе с газопроводом на территории 4 провинций планируется строительство железной дороги, прокладка оптоволоконного кабеля и линии электропередач.

Ожидается, что в течение первых 10 лет работы газопровода, в Афганистан будут ежегодно поставляться 500 миллионов кубических метров газа. Кроме того, страна будет получать плату за транзит газа в размере до 400 млн долларов в год.