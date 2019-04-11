В Судане происходит военный переворот, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Армия Судана объявила о важном заявлении, с которым она выступит в ближайшее время. Из Хартума поступает информация о военном перевороте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеканал Al-Hadath.

Как сообщается, некоторое время назад группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума. В районе значительно усилены меры безопасности.

По данным Al-Hadath, в эти минуты в Хартуме без участия президента Омара аль-Башира проходит экстренное заседание главного командования армии Судана.

Поступает информация о значительном усилении мер безопасности на улицах столицы и размещении там дополнительных подразделений армии. Идет передислокация бронетехники к президентскому дворцу.

Суданские радиостанции и телеканалы прекратили свое обычное вещание и транслируют военные марши.

По информации новостного портала Baj News, Военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год.

В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.

В последние недели в Судане проходили демонстрации с требованием отставки президента. Протестующие обращались к армии с просьбой сместить аль-Башира с поста, который тот занимает уже 30 лет.