В Узбекистане с 11 апреля автомобили будут ездить днем с включенными фарами

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане постановлением правительства внесены изменения в правила дорожного движения.

Согласно изменения, с 11 апреля текущего года транспортные средства в дневное время суток обязали передвигаться с включенным ближним светом фар или дневным светом.

Документом добавлены 28 новых дорожных знаков, в их числе знаки, разрешающий проезд на красный цвет, радара, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, начиная с 11 апреля следить за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах Ташкента УБДД ГУВД начнет с использованием патрульного вертолета.