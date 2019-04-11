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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с 11 апреля автомобили будут ездить днем с включенными фарами

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане постановлением правительства внесены изменения в правила дорожного движения.

Согласно изменения, с 11 апреля текущего года транспортные средства в дневное время суток обязали передвигаться с включенным ближним светом фар или дневным светом.

Документом добавлены 28 новых дорожных знаков, в их числе знаки, разрешающий проезд на красный цвет, радара, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, начиная с 11 апреля следить за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах Ташкента УБДД ГУВД начнет с использованием патрульного вертолета.

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