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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Общее число погибших детей в лагере Аль-Холь увеличилось до 235, - минобороны России

CA-NEWS (CA) -  В сирийском лагере для беженцев Аль-Холь, расположенной на территории подконтрольной международной коалиции во главе с США, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. По информации беженцев общее число погибших детей в лагере увеличилось до 235, сообщает руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, информирует 10 апреля ТАСС.

"По информации беженки, которой удалось покинуть Аль-Холь, в лагере каждый день умирает от 10 до 20 человек. В том числе дети. Так, за последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей. Общее число погибших детей в лагере Аль-Холь увеличилось до 235", - сказал он.

Купчишин призвал международные организации предпринять меры для оказания помощи и облегчения страдания людей в лагере, который стал одним из крупнейших в районах к востоку от Евфрата и по всей Сирии.

Он также напомнил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы для возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания работает гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска "Джлеб", куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

"Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев", - отметил Купчишин.

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