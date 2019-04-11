Министерство обороны Узбекистана приглашает девушек и женщин на военную службу
- Узбекистан, общество
- 12:31, 11 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Министерство обороны Узбекистана объявляет набор женщин и девушек с медицинским образованием для последующего призыва на действительную военную службу по контракту. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Кандидатки должны иметь диплом о высшем или средне-специальном медицинском образовании; иметь рост не менее 170 сантиметров и быть в возрасте от 18 до 25 лет.
В сообщении минобороны отмечается, что особо приветствуются разряд по видам спорта, требующие силовой нагрузки.Заявки принимаются до 20 апреля 2019 года.