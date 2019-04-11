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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство обороны Узбекистана приглашает девушек и женщин на военную службу

CA-NEWS (UZ) -  Министерство обороны Узбекистана объявляет набор женщин и девушек с медицинским образованием для последующего призыва на действительную военную службу по контракту. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Кандидатки должны иметь диплом о высшем или средне-специальном медицинском образовании; иметь рост не менее 170 сантиметров и быть в возрасте от 18 до 25 лет.

В сообщении минобороны отмечается, что особо приветствуются разряд по видам спорта, требующие силовой нагрузки.

Заявки принимаются до 20 апреля 2019 года.
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