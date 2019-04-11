РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве мигранты скрутили и сдали полиции скинхеда

CA-NEWS (TJ) -  В Москве мигранты из Средней Азии задержали местного жителя, который напал с ножом на дворника из Кыргызстана. Инцидент произошел 3 апреля.

Как сообщает следственный комитет Москвы, 3 апреля на улице Славянский бульвар неизвестный нанес ножевое ранение дворнику, но был задержан очевидцами происшествия и передан правоохранительным органам.

Задержанный оказался 54-летним жителем Москвы Александром Головановым, который состоял в одной из организаций скинхедов и не скрывал свою «неприязнь» к людям не славянской внешности.

Мужчина также подозревается в убийстве 57-летней Карины Вартановой. Убийство женщины было совершено вечером 2 апреля текущего года. На камере видеонаблюдения запечатлено, как неизвестный мужчина в медицинской маске нападает на женщину и наносит ей беспорядочные удары ножом, а затем скрывается с места преступления

Спустя сутки А.Голованов напал с ножом на гражданина Кыргызстана, но был задержан другими мигрантами и передан правоохранительным органам.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На Сахалине мигрант из Узбекистана упал в шахту лифта и погиб
  • Борьба с неполноценным питанием и инновации в сельском хозяйстве станут главными приоритетами ФАО
  • Таксисты в Нью-Йорке зазывают туристов в Узбекистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×