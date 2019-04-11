В Москве мигранты скрутили и сдали полиции скинхеда

CA-NEWS (TJ) - В Москве мигранты из Средней Азии задержали местного жителя, который напал с ножом на дворника из Кыргызстана. Инцидент произошел 3 апреля.

Как сообщает следственный комитет Москвы, 3 апреля на улице Славянский бульвар неизвестный нанес ножевое ранение дворнику, но был задержан очевидцами происшествия и передан правоохранительным органам.

Задержанный оказался 54-летним жителем Москвы Александром Головановым, который состоял в одной из организаций скинхедов и не скрывал свою «неприязнь» к людям не славянской внешности.

Мужчина также подозревается в убийстве 57-летней Карины Вартановой. Убийство женщины было совершено вечером 2 апреля текущего года. На камере видеонаблюдения запечатлено, как неизвестный мужчина в медицинской маске нападает на женщину и наносит ей беспорядочные удары ножом, а затем скрывается с места преступления

Спустя сутки А.Голованов напал с ножом на гражданина Кыргызстана, но был задержан другими мигрантами и передан правоохранительным органам.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.