В Москве мигранты скрутили и сдали полиции скинхеда

- Таджикистан, происшествия
- 12:41, 11 апреля 2019
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CA-NEWS (TJ) - В Москве мигранты из Средней Азии задержали местного жителя, который напал с ножом на дворника из Кыргызстана. Инцидент произошел 3 апреля.
Как сообщает следственный комитет Москвы, 3 апреля на улице Славянский бульвар неизвестный нанес ножевое ранение дворнику, но был задержан очевидцами происшествия и передан правоохранительным органам.
Задержанный оказался 54-летним жителем Москвы Александром Головановым, который состоял в одной из организаций скинхедов и не скрывал свою «неприязнь» к людям не славянской внешности.
Мужчина также подозревается в убийстве 57-летней Карины Вартановой. Убийство женщины было совершено вечером 2 апреля текущего года. На камере видеонаблюдения запечатлено, как неизвестный мужчина в медицинской маске нападает на женщину и наносит ей беспорядочные удары ножом, а затем скрывается с места преступления
Спустя сутки А.Голованов напал с ножом на гражданина Кыргызстана, но был задержан другими мигрантами и передан правоохранительным органам.
По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.