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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии открыт новый комбинат по производству муки

CA-NEWS (MNG) -  6 апреля в Монголии был открыт мельничный комбинат "Өсөг", компании "Энсада холдинг", с годовой производительностью 40 000 тонн и позволивший создать 80 рабочих мест, сообщает khadlan.mn.

Комбинат в сутки перерабатывает 120 тонн пшеницы и выпускает все виды муки, а также сможет выпускать свыше 40 тыс. тонн готовой продукции в год.

Новый завод открыт в рамках национальных программ «Индустриализация 21:100» и «Здоровая пища - здоровые монголы».

Компания будет обеспечивать мукой не только регионы Монголии, но и планирует выйти на рынки Китая и максимально расширить географию поставок в других странах, например на рынки Кореи, Казахстана и Вьетнама.

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