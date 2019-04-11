В Монголии открыт новый комбинат по производству муки

CA-NEWS (MNG) - 6 апреля в Монголии был открыт мельничный комбинат "Өсөг", компании "Энсада холдинг", с годовой производительностью 40 000 тонн и позволивший создать 80 рабочих мест, сообщает khadlan.mn.

Комбинат в сутки перерабатывает 120 тонн пшеницы и выпускает все виды муки, а также сможет выпускать свыше 40 тыс. тонн готовой продукции в год.

Новый завод открыт в рамках национальных программ «Индустриализация 21:100» и «Здоровая пища - здоровые монголы».

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Компания будет обеспечивать мукой не только регионы Монголии, но и планирует выйти на рынки Китая и максимально расширить географию поставок в других странах, например на рынки Кореи, Казахстана и Вьетнама.