В Китае находятся десятки гражданок Узбекистана, жалующихся на насилие со стороны мужа - консульство

CA-NEWS (UZ) - В связи с появившимися в СМИ публикациями о гражданке Узбекистана Шодиёне Давлатовой, находящейся в КНР и заявившей об ограничении её свободы супругом, Консульско-правовой департамент МИД сообщает, что данная ситуация находится на контроле консульского отдела посольства Узбекистана в Пекине.

"Указанная гражданка в апреле прошлого года в г.Андижане заключила законный брак с китайским гражданином и вылетала в КНР на постоянное место жительство. Вскоре из-за внутрисемейных конфликтов при содействии посольства она вернулась на родину. Но позже по своей воле отбыла к супругу. 31 марта Ш.Давлатова вновь обратилась в посольство и пожаловалась на условия жизни, притеснения со стороны супруга, заявила о желании вернуться в Узбекистан", - отмечается в сообщении МИД.

Из-за семейных неурядиц и невыполнения супругом предварительных договоренностей с подобной просьбой в посольство в г.Пекине обратилась также гражданка Узбекистана М.Т., которая через посредническую фирму познакомилась с иностранцем, в декабре прошлого года официально зарегистрировала брак и оказалась в КНР.

В связи с этими случаями посольство совместно с соответствующими органами власти Китая предпринимает меры по оказанию помощи соотечественницам для возвращения их в Ташкент.

По данным посольства Узбекистана в Пекине, в настоящее время в КНР находятся десятки гражданок Узбекистана, попавших в аналогичную ситуацию. В этой связи диппредставительством организована работа по установлению их личности и оказанию консульской помощи.