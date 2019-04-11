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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Болат Жамишев покидает пост главы Банка развития Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Болат Жамишев уходит с поста председателя правления Банка развития Казахстана, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции, состоявшейся 11 апреля, председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Болат Жамишев сообщил, что намерен уйти из банка.

Болат Жамишев сообщил, что это его последняя пресс-конференция в качестве главы БРК. В этом месяце он решил уйти по собственному желанию. Теперь основным его фронтом работы будет "Цеснабанк", где он является независимым директором.

Председателем правления АО "Банк Развития Казахстана" Болат Жамишев был с августа 2014 года. Независимым директором АО "Цеснабанк" он стал 25 февраля 2019 года.

В разные годы Жамишев занимал должности вице-министра внутренних дел РК, первого вице-министра финансов РК, заместителя председателя Национального банка РК, министра финансов РК.

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