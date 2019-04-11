В Монголии будет создан Институт наследия и культуры Чингисхана

CA-NEWS (MNG) - 10 апреля в ходе заседания кабинета министров Монголии, по инициативе премьер-министра Ухнаагийн Хурэлсуха было принято решение о создании Института наследия и культуры Чингисхана при министерстве образования, культуры, науки и спорта, передает khadlan.mn.

Новый центр призван продвигать основателя монгольского государства как «Человека тысячелетия» и развивать независимый факультет для исследования Чингисхана. Будет создана новая дисциплина «Чингисология».

В последние годы многие зарубежные страны пытались претендовать на владение Чингисхана и искажать доказательства истории 13-го века и позже. Например, средние школы США учат, что Хубилай-хан, внук Чингисхана, был китайским императором. Династия Юань, которую он основал, была, по сути, монгольской династией. Некоторые люди, в том числе "историки" «YouTube», отрицают, что Монгольская империя когда-либо существовала, забывая, что название самой известной московской улицы Арбат происходит от монгольского слова «арван-десять», отмечает издание.

Решение о создании Института принято для того, чтобы усилить изучение вклада Чингисхана в историю Монголии и мира, культуру и историю 13-го века, продвинуть его в международное сообщество, создать среду для международных ученых и исследователей, и сделать изучение Чингисхана независимой отраслью монгольских исследований.

В прошлом году правительство Монголии одобрило проект строительства 250-километровой дороги по маршруту от города Чингис, административного центра аймака Хэнтий, до села Норовлин-Дадал, где родился Тэмуджин.

Проект будет полностью завершен в 2019-2024 годах и будет реализован на средства, выделенные АБР. На его реализацию будет потрачено 19 миллионов долларов США (50 миллиардов тугриков).

На территории комплекса планируется установить огромный купол в виде бюста Чингисхана, построить автостоянку на 230 автобусов и легковых автомобилей.

Также планируется построить 2,6 км асфальтированной дороги от центра сомона Дадал до комплекса, 3,5 км линий электропередачи, конференц-зал, обеспечить комплекс беспроводным Интернетом, построить информационные центры, туалеты, центры утилизации отходов и установки для очистки воды. Комплекс обеспечит постоянными рабочими местами 25-30 человек.